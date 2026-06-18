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Christian Nusser neues Mitglied der Chefredaktion

Medien
18.06.2026 18:45
Mit 1. Juli wird Christian Nusser Mitglied der Chefredaktion der „Kronen Zeitung“.
Mit 1. Juli wird Christian Nusser Mitglied der Chefredaktion der „Kronen Zeitung“.(Bild: Roman Zach-Kiesling)
Porträt von Kronen Zeitung
Von Kronen Zeitung

Mit Wirkung vom 1. Juli 2026 wird Christian Nusser Mitglied der Chefredaktion der „Kronen Zeitung“. Er wird seine Funktion in stellvertretender Weise an der Seite der beiden Chefredakteure Christoph Dichand und Klaus Herrmann ausüben. Seine besondere Verantwortung wird in den Ressorts Politik und Wirtschaft liegen.

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Nusser war mehr als elf Jahre Chefredakteur der Tageszeitung „Heute“ und zählt nicht zuletzt aufgrund seiner bekannten Kolumne „Kopfnüsse“ zu den profiliertesten Journalisten des Landes. 

„Wir freuen uns sehr über diese Verstärkung unserer Redaktion“, erklären Klaus Herrmann und Christoph Dichand. „Gemeinsam mit Christian Nusser werden wir den erfolgreichen Kurs unseres Hauses auf allen Medienkanälen fortsetzen, einzig unseren Leserinnen und Lesern, Userinnen und Usern, Seherinnen und Sehern sowie Hörerinnen und Hörern verpflichtet.“

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