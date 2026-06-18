Christian Nusser neues Mitglied der Chefredaktion

Mit Wirkung vom 1. Juli 2026 wird Christian Nusser Mitglied der Chefredaktion der „Kronen Zeitung“. Er wird seine Funktion in stellvertretender Weise an der Seite der beiden Chefredakteure Christoph Dichand und Klaus Herrmann ausüben. Seine besondere Verantwortung wird in den Ressorts Politik und Wirtschaft liegen.