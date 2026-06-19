Grüne zu Spital Gmünd: „Ein giftiger Cocktail“

Die Stadt war Vertragspartner, als das Krankenhaus an das Land übergeben wurde. Dann sei die Abmachung für den Gesundheitspakt 2040+ einseitig aufgekündigt worden. Bald könnten wegen der Schließungspläne Richter am Zug sein. „Wir alle wissen, wenn man sich vor Gericht begibt, wird die Unsicherheit noch verstärkt, und zwar für beide Seiten“, warnt Krismer. Sie empfiehlt Schwarz-Blau, Fehler einzugestehen und mit den Menschen wieder in einen Dialog zu treten. Der Verein „LK Gmünd bleibt“ gibt indes heute ab 17 Uhr Infos zur Volksbefragung im Stadthotel Goldener Stern. Die Infoveranstaltung wird auch per Livestream ausgestrahlt.