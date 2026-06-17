Wirbel um „Trendprognose“ für Gemeinderatswahl

Bis zur Gemeinderatswahl im kommenden Jahr ist zwar noch ein wenig Zeit, dennoch wagen offenbar schon jetzt die ersten den Blick in die Glaskugel. Im Bezirk Oberpullendorf sorgt eine online kursierende „Trendprognose“ für Lockenhaus für Aufregung. Das vorhergesagte Ergebnis wäre ein Traum für die FPÖ: Massive Zugewinne, welche die Freiheitlichen von 5 auf 28 Prozent und damit auf den zweiten Platz katapultieren würden. Gleichzeitig werde die SPÖ 17 Prozentpunkte verlieren und von 65 auf 48 Prozent fallen. Die ÖVP würde nur mehr auf 24 Prozent kommen. „Die Absolute fällt. Lockenhaus wird neu gemischt“, steht bei der Grafik.