Stadtchef schlägt Alarm wegen „Jugendbanden“

Die Jugendlichen wurden auf frischer Tat ertappt. Anzeige wurde erstattet. Bei den Verdächtigen handelt es sich laut Bürgermeister Georg Rosner um Amtsbekannte. „Wir haben immer wieder mit Jugendgruppen zu tun, die durch Sachbeschädigungen und andere Vorfälle auffallen. Das sorgt nicht nur bei der Bevölkerung für Ärger, sondern verursacht auch hohe Kosten“, sagt Rosner. Laut Versicherung beläuft sich der Schaden an der Volksschule auf rund 12.000 Euro.