Berüchtigte Autokratzerin ist wieder unterwegs

Im Büro von Bürgermeisterin Elke Kahr war man am Donnerstag über den neuerlichen Vorfall informiert. Vor rund einem Jahr hatte man versucht, für die Frau eine geeignete Unterbringung zu finden, nachdem diese in der Vergangenheit bereits Dutzende Fahrzeuge wahllos beschädigt hatte. Dabei fällt dieser „Spezialfall“ eigentlich nicht in die Zuständigkeit der Stadt.