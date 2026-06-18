Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Nach 5:07 Minuten

Sadílek erzielt bisher schnellstes Tor der WM 2026

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
18.06.2026 18:25
Michal Sadílek
Michal Sadílek(Bild: AP/Mike Stewart)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Es ist ein Rekord, für den man keinen Pokal gewinnt und der wahrscheinlich auch nicht bis zum Turnier-Ende halten wird, aber ein bisschen freuen darf er sich fürs Erste ja trotzdem: Der Tscheche Michal Sadílek hat mit dem 1:0 gegen Südafrika das bisher schnellste Tor der Fußball-WM 2026 erzielt! Der Mann von Slavia Prag traf nach exakt 5 Minuten und 7 Sekunden …

0 Kommentare

Damit war er mit seinem Treffer um 10 Sekunden früher dran als Deutschlands Felix Nmecha mit seinem Eröffnungstor beim 7:1 der DFB-Elf gegen Curaçao und gar um 1:41 Minuten schneller als der Paraguayer Raúl Bobadilla mit seinem Eigentor zum 0:1 gegen die USA.

Hakan Şükür unerreicht
Freilich: Von den Allzeit-Größen ist der aus Uherské Hradiště rund 55 Kilometer Luftlinie von der Grenze zu Österreich gebürtige Sadílek weit entfernt: Hakan Şükür brauchte für sein 1:0 beim 3:2 der Türkei gegen Südkorea im Spiel um Platz 3 bei der WM 2002 nur 11 (!) Sekunden …

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
18.06.2026 18:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

WM-Fieber
Kolumbien vs. Usbekistan 3:1 – alle Tore im Video
WM-Goldtor
Ghana besiegt Panama – alle Highlights im Video
4:2-Sieg
Englands Hit gegen Kroatien – alle Tore im Video!
WM-Überraschung
Portugal gegen Kongo nur 1:1 – Highlights im Video
3:1 – WM-Auftaktsieg
Österreich vs. Jordanien: Alle Highlights im Video
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
254.561 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
160.040 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
109.255 mal gelesen
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1790 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1481 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Innenpolitik
„Geldkoffer“: FPÖ muss Ukraine-Vorwurf widerrufen
815 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker muss seine Behauptung über Außenministerin Beate ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Nach Auftaktsieg
Die Diagnose für ÖFB-Kicker Stefan Posch ist da
Vor Hit gegen ÖFB-Team
Vater krank! Messi-Familie gibt Erklärung ab
WM im Ticker
LIVE: Tschechien will gegen Südafrika nachlegen
Sport Tv Logo
Ärger nach Sieg
England-Trainer Tuchel: „Ich flehe die FIFA an“
Nach 5:07 Minuten
Sadílek erzielt bisher schnellstes Tor der WM 2026

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf