Sadílek erzielt bisher schnellstes Tor der WM 2026

Es ist ein Rekord, für den man keinen Pokal gewinnt und der wahrscheinlich auch nicht bis zum Turnier-Ende halten wird, aber ein bisschen freuen darf er sich fürs Erste ja trotzdem: Der Tscheche Michal Sadílek hat mit dem 1:0 gegen Südafrika das bisher schnellste Tor der Fußball-WM 2026 erzielt! Der Mann von Slavia Prag traf nach exakt 5 Minuten und 7 Sekunden …