Sadílek erzielt bisher schnellstes Tor der WM 2026

Es ist ein Rekord, für den man keinen Pokal gewinnt und der wahrscheinlich auch nicht bis zum Turnier-Ende halten wird, aber ein bisschen freuen darf er sich fürs Erste ja trotzdem: Der Tscheche Michal Sadílek hat mit dem 1:0 gegen Südafrika das bisher schnellste Tor der Fußball-WM 2026 erzielt! Der Mann von Slavia Prag traf nach exakt 5 Minuten und 7 Sekunden …
Damit war er mit seinem Treffer um 10 Sekunden früher dran als Deutschlands Felix Nmecha mit seinem Eröffnungstor beim 7:1 der DFB-Elf gegen Curaçao und gar um 1:41 Minuten schneller als der Paraguayer Raúl Bobadilla mit seinem Eigentor zum 0:1 gegen die USA.
Hakan Şükür unerreicht
Freilich: Von den Allzeit-Größen ist der aus Uherské Hradiště rund 55 Kilometer Luftlinie von der Grenze zu Österreich gebürtige Sadílek weit entfernt: Hakan Şükür brauchte für sein 1:0 beim 3:2 der Türkei gegen Südkorea im Spiel um Platz 3 bei der WM 2002 nur 11 (!) Sekunden …
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