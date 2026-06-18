Robitza: Mit Wein und Musik in Sommerlaune kommen

Mit einem neuen Live-Open-air-Format im Gassl in der Landeshauptstadt startet das Robitza voll durch. Mit dabei ist Rapper Churro64.
Auftakt ist am Samstag, 20. Juni. Die Prognosen sind vielversprechend. Bei zu erwartenden hochsommerlichen Temperaturen wandert der bisherige „Sip & Grow“-Event im In-Treff „das Robitza“ in Eisenstadt erstmals als Open-air-Format nach draußen. Die Fanny-Elßler-Gasse wird zur Bühne für anspruchsvolle Weine aus naturnaher Bewirtschaftung und mitreißende Live-Musik am Puls der Zeit.
Winzer schenken persönlich aus
Ab 17.30 Uhr steht die Verkostung im Mittelpunkt. Die teilnehmenden Winzer schenken persönlich aus und geben Einblicke in ihre Arbeit und Herangehensweise. Mit dabei sind empfehlenswerte Weine von Reumann, Bayer, Biodynamo, Jagschitz, Nehrer und Robitza. Ab 18 Uhr sorgt Churro64 live für Stimmung. Der 19-jährige Rapper aus Oslip bewegt sich zwischen Hip-Hop, Indie-Rap und modernen Cloud-Sounds.
„Abend für Junge und Junggebliebene“
Mit dem Song „Wiener Tauben“, an der Seite von Luisa Schweig, schaffte er es auf Platz 1 der FM4-Charts. „Unser neues ,Sip & Grow Open-air’-Format verbindet junge Musik aus der Region mit zeitgemäßer Weinkultur. Das wird ein Abend für junge und jung gebliebene Gäste“, kündigt Hausherr Konrad Robitza an.
Nach dem interessanten „Day Tasting“ darf der lauschige Abend im Gassl bei offener Weinbar und entspannter Atmosphäre ausklingen. Im Preis von 18 € sind Verkostung, Live-Auftritt und Kombucha-Cocktails inbegriffen.
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