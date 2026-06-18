Robitza: Mit Wein und Musik in Sommerlaune kommen

Winzer schenken persönlich aus

Ab 17.30 Uhr steht die Verkostung im Mittelpunkt. Die teilnehmenden Winzer schenken persönlich aus und geben Einblicke in ihre Arbeit und Herangehensweise. Mit dabei sind empfehlenswerte Weine von Reumann, Bayer, Biodynamo, Jagschitz, Nehrer und Robitza. Ab 18 Uhr sorgt Churro64 live für Stimmung. Der 19-jährige Rapper aus Oslip bewegt sich zwischen Hip-Hop, Indie-Rap und modernen Cloud-Sounds.