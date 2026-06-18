Wird preisgekröntes Pflanzenprojekt zerstört?

Stimmt nicht, sagt Neusiedls Bürgermeisterin Elisabeth Böhm. „Die Behauptung, Beete würden durch mangelnde Pflege zerstört, weise ich zurück. Die Mitarbeiter des Bauhofs wurden für die Pflege dieser Pflanzungen geschult und bilden sich laufend weiter, um die fachgerechte Betreuung und Weiterentwicklung der klimaangepassten Grünflächen sicherzustellen“, betont die Stadtchefin. Und weiter: „Wie immer wurden die Beete im Frühjahr gereinigt und werden laufend gepflegt. Kein Beet wurde zerstört. An einigen Stellen haben Wühlmäuse Schäden angerichtet, die sachgemäß beseitigt wurden“, so die Bürgermeisterin.