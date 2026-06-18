Wird preisgekröntes Pflanzenprojekt zerstört?

Wer den Bezirksvorort Neusiedl am See im Burgenland kennt, dem sind sicher die Beete mit Kies, Palmen und Kakteen aufgefallen. Um diese gibt’s jetzt Streit.
Der „New Pannonian Style“ wurde vom Neusiedler Wolf Stockinger und Thomas Amersbergers entwickelt. Diese pannonische Gartenkultur punktet mit hitzefesten und trockenresistenten Pflanzen. Mehr als 80 Beete wurden im Bezirksvorort gesetzt und in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde gepflegt. Dafür gab es heuer für den Verein Neusiedler ZauberGarten sogar den Burgenländischen Umweltpreis. Im Hintergrund gärt es aber.
„Was als Vorzeigeprojekt für Klimaanpassung geplant war, endet in einem ökologischen und finanziellen Desaster“, verkünden die Grünen per Aussendung. Die Beete würden durch mangelhafte Pflege und bürokratische Ignoranz der Stadtgemeinde Stück für Stück zerstört, heißt es. Von den seit 2015 angelegten 80 Beeten sei bereits die Hälfte verfallen oder zerstört.
Man ortet auch finanzielle Verschwendung. Pflanzen im Wert von 55.000 Euro würden zunichte gemacht. Rainer Fussenegger von den Grünen fordert ein sofortiges Umdenken: „Es ist ein Skandal, dass ein Geschenk an die Stadt und an die Umwelt derart leichtfertig vernichtet wird.“
Stimmt nicht, sagt Neusiedls Bürgermeisterin Elisabeth Böhm. „Die Behauptung, Beete würden durch mangelnde Pflege zerstört, weise ich zurück. Die Mitarbeiter des Bauhofs wurden für die Pflege dieser Pflanzungen geschult und bilden sich laufend weiter, um die fachgerechte Betreuung und Weiterentwicklung der klimaangepassten Grünflächen sicherzustellen“, betont die Stadtchefin. Und weiter: „Wie immer wurden die Beete im Frühjahr gereinigt und werden laufend gepflegt. Kein Beet wurde zerstört. An einigen Stellen haben Wühlmäuse Schäden angerichtet, die sachgemäß beseitigt wurden“, so die Bürgermeisterin.
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