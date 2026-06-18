Anzeige wegen Austro-Pässen aus Londoner Botschaft

„Verfahren zur Entziehung“ eingeleitet

In Abstimmung mit dem BAK wurden „die erforderlichen Verfahren zur Entziehung der zu Unrecht ausgestellten Reisepässe eingeleitet“, hieß es in der Aussendung weiter. Um wie viele Pässe es sich handelte, konnte ein Sprecher gegenüber der APA nicht beziffern. Um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden, könnten keine weiteren Details bekannt gegeben werden.