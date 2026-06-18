Reisebus in Flammen: Feuerwehr rettet 27 Kinder

Der ungarische Reisebus war gegen 15 Uhr in Fahrtrichtung Bruck an der Mur auf der Semmering-Schnellstraße (S6) bei Hönigsberg unterwegs, als es zu dem heiklen Zwischenfall kam. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts fing das Heck des Fahrzeugs Feuer – ein Schock für die Insassen.