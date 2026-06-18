Reisebus in Flammen: Feuerwehr rettet 27 Kinder

Schock am Donnerstagabend auf der S6 bei Hönigsberg in der Steiermark: Ein ungarischer Reisebus mit knapp 30 Kindern an Bord fing Feuer. Der Buslenker sowie die Feuerwehrkräfte reagierten geistesgegenwärtig – niemand wurde verletzt.
Der ungarische Reisebus war gegen 15 Uhr in Fahrtrichtung Bruck an der Mur auf der Semmering-Schnellstraße (S6) bei Hönigsberg unterwegs, als es zu dem heiklen Zwischenfall kam. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts fing das Heck des Fahrzeugs Feuer – ein Schock für die Insassen.
Der Lenker reagierte rasch, hielt den Bus an und rettete alle Fahrgäste – 27 Kinder und sechs Erwachsene – ins Freie. Beim Eintreffen der örtlichen Feuerwehren waren schon alle evakuiert. Verletzt wurde zum Glück niemand. Man brachte sie mit den Feuerwehrbussen ins Rüsthaus Langenwang.
Indessen starteten die Atemschutztrupps mit den Löscharbeiten. Der Brand konnte rasch gestillt werden. Die Asfinag kümmerte sich um die Umleitung des Verkehrs, um 17.45 Uhr konnte ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Für die ungarische Reisegruppe wurde ein Ersatzbus organisiert.
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