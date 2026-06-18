Schuhfirma On stoppt Bestellungen bei Asia-Fabrik

Die NGO verweist zudem auf den Nachhaltigkeitsbericht von On, in dem stehe, dass gesetzliche Mindestlöhne häufig keinen „angemessenen Lebensstandard“ ermöglichten und alle Beschäftigten in der Lieferkette einen „fairen, existenzsichernden Lohn“ verdient hätten.

On bestätigt, dass die im Bericht genannten Fabriken den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn zahlen. Dieser liege aber zumindest in Teilen Indonesiens unter einem existenzsichernden Lohn, räumte der Schuhkonzern ein. Allerdings würden bereits mehr als 80 Prozent der bewerteten Tier-1-Zulieferer den Standard für existenzsichernde Löhne erfüllen. Mit dem betroffenen direkten Zulieferer Long Rich führe On Gespräche, um diese Lücke zu schließen.