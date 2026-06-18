Kieferbruch! Pogacar-Verlobte schwer verletzt

Während ihr Verlobter Tadej Pogacar mit Platz 8 auf der 2. Etappe der Tour de Suisse seine Gesamtführung ausbauen hat können, ist Urska Zigart beim gleichzeitig stattfindenden Damen-Rennen schlimm zu Sturz gekommen! Sie erlitt dabei schwere Verletzungen …
Zigart war in der Anfahrt auf das Ziel in Locarno auf einer Bodenwelle zu Fall gekommen und kopfvoran auf den Asphalt geknallt. Danach blieb die Gesamtzweite der letztjährigen Tour de Romandie regungslos liegen.
Untersuchungen im Spital ergaben, dass sich die 29-Jährige einen Bruch des Kiefers und Schürfwunden im Gesicht zugezogen hat, zudem besteht der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung.
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