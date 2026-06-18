Boot kenterte an Pfeiler: Mann eingeklemmt

Eine Bootstour auf dem Tiroler Lech wurde am Donnerstag drei Deutschen beinahe zum Verhängnis: Beim Versuch, an einem Brückenpfeiler in Elbigenalp vorbeizufahren, dürften sie die Strömung des Wildflusses unterschätzt haben. Das Boot kenterte und klemmte einen Insassen ein. Die Profis der Wasserrettung würdigten das schnelle und entschlossene Eingreifen der Begleiter.
Am Donnerstag gegen 14.15 Uhr unternahmen ein 27-jähriger Deutscher und zwei 29-jährige Deutsche mit einem Hartschalenkajak eine Bootstour auf dem Lech von Steeg in Richtung Reutte. In Elbigenalp wollten die Männer am Brückenpfeiler der Nikolausbrücke links vorbeifahren.
Das Boot wurde jedoch gegen den Brückenpfeiler gedrückt und blieb dort hängen. Die beiden 29-Jährigen konnten das Boot selbstständig verlassen und sich ans Ufer retten. Der 27-Jährige blieb jedoch mit dem Fuß im Boot hängen. Zeugen sahen das Unglück und verständigten die Wasserrettung.
Das rasche und entschlossene Eingreifen der Begleiter hat maßgeblich dazu beigetragen, die Person aus ihrer lebensbedrohlichen Lage zu befreien.
Profis der Wasserrettung Reutte
Erfolgreiche Bergung
„Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte reagierten die Begleiter der verunfallten Person äußerst umsichtig und beherzt“, berichteten die Rettung im Anschluss an die erfolgreiche Bergung: „Um die Atmung der eingeklemmten Person sicherzustellen, bildeten sie mit ihren eigenen Körpern eine sogenannte ,Atem-Barriere‘ gegen die Strömung und ermöglichten so das weitere Atmen trotz der gefährlichen Lage.“
Gleichzeitig sei eine weitere Person auf die Brücke gelaufen und setzte einen Wurfsack ein, um das Kajak von oben zu sichern und anzuheben. „Durch dieses schnelle und koordinierte Handeln konnte die eingeklemmte Person schließlich befreit werden“, berichteten die Einsatzkräfte der Wasserrettung Tirol.
Kajak verkeilte sich in Brückenpfeiler
Nach der Erstversorgung wurde die verletzte Person mit dem Notarzthubschrauber des ÖAMTC in das Bezirkskrankenhaus Reutte geflogen. Das am Brückenpfeiler verkeilte Kajak konnte von der Wasserrettung Reutte gemeinsam mit der Bergrettung Elbigenalp geborgen werden.
Im Einsatz standen die Feuerwehr Elbigenalp, die Rettung, die Bergrettung Elbigenalp, die Wasserrettung Reutte, ein Rettungshubschrauber und die Polizei.
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