Boot kenterte an Pfeiler: Mann eingeklemmt

Eine Bootstour auf dem Tiroler Lech wurde am Donnerstag drei Deutschen beinahe zum Verhängnis: Beim Versuch, an einem Brückenpfeiler in Elbigenalp vorbeizufahren, dürften sie die Strömung des Wildflusses unterschätzt haben. Das Boot kenterte und klemmte einen Insassen ein. Die Profis der Wasserrettung würdigten das schnelle und entschlossene Eingreifen der Begleiter.