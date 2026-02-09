Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um

Wieder Mordalarm in Oberösterreich! Ein 51-jähriger Welser soll seine nackte Tochter (19) erstickt und sich dann selbst getötet haben. Die schreckliche Tat blieb lange unbemerkt – die „Krone“ kennt die Details.
Ein Vater tötet seine Tochter und dann sich selbst: Über Wochen blieb ein Drama im Welser Stadtteil Wimpassing (Oberösterreich) unbemerkt. Erst drei Tage, nachdem die 19-Jährige und der 51-jährige Ungar als vermisst gemeldet wurden, machten Polizisten die erschreckenden Entdeckungen in den fußläufig nur zehn Minuten entfernt liegenden Wohnungen.
Verweste Leichen fast zeitgleich gefunden
Zuerst sah man in der Bleibe der 19-Jährigen nach und fand dort ihre nackte Leiche. Der Körper der jungen Frau war schon stark verwest, wies aber keine offensichtlichen Verletzungen auf. Wenig später dann eine ähnliche Schockmeldung aus der Wohnung des Vaters. Auch er wurde tot aufgefunden – der Zustand der Leiche war ähnlich wie der seiner Tochter, stark verwest. Nur war hier die Todesursache offensichtlich: Der 51-Jährige hatte sich selbst getötet.
Vater nahm das Motiv der Bluttat mit ins Grab
Die Kriminalisten konnten den Tathergang soweit rekonstruieren, dass der Vater zu einem unbekannten Zeitpunkt, aber vermutlich schon vor mehreren Wochen, seine Tochter in deren Wohnung getötet habe – dabei ist von Ersticken auszugehen – und sich dann unmittelbar danach bei sich daheim selbst getötet hatte.
Die Ermittlungen brachten keine Hinweise auf ein Mitwirken eines weiteren Täters. Die Umstände sind kriminalistisch geklärt.
Gottfried Mitterlehner, Leiter des Landeskriminalamts OÖ, auf „Krone“-Anfrage.
Bild: Matthias Lauber/laumat.at
Tat bereits am 26. Jänner entdeckt
Über das tatsächliche Motiv kann mangels Abschiedsbrief nur spekuliert werden. Die Auffindungssituation der Leichen lässt natürlich viel Raum für Spekulationen zu, die Ermittler gehen aber davon aus, dass der Grund für den Vater in einer Erkrankung beziehungsweise Beeinträchtigung der Tochter zu suchen sein könnte.
Die schreckliche Tat war bereits am 26. Jänner entdeckt worden und gilt bei den Kriminalisten mittlerweile als geklärt. Weder durch Spuren noch durch die Obduktionen der Leichen von Tochter und Vater wurden Hinweise darauf gefunden, dass noch jemand bei den Taten mitwirkte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.