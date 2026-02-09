Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um

Verweste Leichen fast zeitgleich gefunden

Zuerst sah man in der Bleibe der 19-Jährigen nach und fand dort ihre nackte Leiche. Der Körper der jungen Frau war schon stark verwest, wies aber keine offensichtlichen Verletzungen auf. Wenig später dann eine ähnliche Schockmeldung aus der Wohnung des Vaters. Auch er wurde tot aufgefunden – der Zustand der Leiche war ähnlich wie der seiner Tochter, stark verwest. Nur war hier die Todesursache offensichtlich: Der 51-Jährige hatte sich selbst getötet.