Florentina (3) sucht dringend ihren Lebensretter

Sehr seltene Krankheit

Bis zur finalen Diagnose vergingen dann noch ungewisse eineinhalb Wochen. Das erschütternde Ergebnis: Florentina leidet an HLH (Hämophagozytische Lymphohistiozytose), einer extrem seltenen Krankheit, bei der durch eine Überreaktion des Immunsystems der Körper beginnt, seine eigenen Organe anzugreifen. „Das war ein extremer Schock. Das Kriseninterventionsteam war bei der Verkündung der Diagnose dabei. So etwas zieht einem den Boden unter den Füßen weg. Florentina war immer komplett gesund. Sie ist in der Krabbelstube richtig aufgeblüht und ein sehr sozialer Mensch“, schildert Gerald S. Seit der Diagnose ist das Mädchen mit seinen Eltern auf einer sterilen Station im Krankenhaus.