Welle der Herzlichkeit für kranke Florentina

Florentina erkrankte einen Tag vor ihrem dritten Geburtstag schwer, braucht nun dringend Stammzellen. Bei der Suche nach einem Lebensretter standen die Helfer gerne in der Schlange. Die Eltern zeigten sich von der Welle der Herzlichkeit berührt und blicken positiv nach vorne.
„Es ist unglaublich, welche Unterstützung wir aktuell erfahren dürfen – sei es von Arbeitskollegen, in den sozialen Medien oder von allen, die sich testen lassen. Das gibt uns als Familie extrem viel Kraft“, ist Gerald S., der Papa der schwer kranken Florentina, von der Welle der Herzlichkeit berührt. Wie berichtet, ist die Dreijährige auf eine Stammzellenspende angewiesen, damit sie wieder völlig gesund wird. Deshalb fand am gestrigen Samstag in ihrer Heimatgemeinde Pasching eine Typisierungsaktion statt. Dabei gaben sich die potenziellen Lebensretter im wahrsten Sinne die Türklinke in die Hand, schauten Hunderte vorbei und wollen der Kleinen helfen.
Eltern sind zuversichtlich
Auch im BMW Werk in Steyr und in der HTL Steyr fanden diese Woche Aktionen statt. Insgesamt 485 Landsleute ließen sich dort in die internationale Datenbank aufnehmen. „Wir sind zuversichtlich, dass Florentina wieder ganz gesund wird. Wir sind im Krankenhaus sehr gut ausgehoben und fühlen uns in sicheren Händen. Es ist unbeschreibbar, welche Arbeit die Ärzte und Pfleger leisten“, blickt die Familie positiv nach vorne.
Ich habe von einer Freundin erfahren, die wiederum die Mama von Florentina kennt, dass sie Stammzellen braucht.
Carina E. (29) aus Leonding
Eins zu 500.000
„Die Wahrscheinlichkeit, dass die Gene zweier Menschen zusammenpassen und somit eine Stammzellspende möglich ist, liegt bei eins zu 500.000. In Österreich sind rund 285.000 Menschen typisiert. Je mehr Menschen sich als Stammzellspender typisieren lassen, desto höher ist die Chance, dass im Anlassfall ein passendes Gegenüber gefunden werden kann“, hofft Katharina Palatzy vom Verein „Geben für Leben“ auf weitere potenzielle Lebensretter.
Test auch daheim möglich
Wer übrigens am Samstag keine Zeit hatte, aber trotzdem helfen will, kann sich ganz einfach ein Typisierungsset online (gebenfuerleben.at) kaufen und den Abstrich daheim selbst vornehmen. Die nächsten Möglichkeiten für eine Spende für Florentina gibt es morgen, 2. März, in der HAK/HAS Amstetten und am 6. März in der Pfarrgemeinde Steyr-Gleink.
