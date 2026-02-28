Welle der Herzlichkeit für kranke Florentina

„Es ist unglaublich, welche Unterstützung wir aktuell erfahren dürfen – sei es von Arbeitskollegen, in den sozialen Medien oder von allen, die sich testen lassen. Das gibt uns als Familie extrem viel Kraft“, ist Gerald S., der Papa der schwer kranken Florentina, von der Welle der Herzlichkeit berührt. Wie berichtet, ist die Dreijährige auf eine Stammzellenspende angewiesen, damit sie wieder völlig gesund wird. Deshalb fand am gestrigen Samstag in ihrer Heimatgemeinde Pasching eine Typisierungsaktion statt. Dabei gaben sich die potenziellen Lebensretter im wahrsten Sinne die Türklinke in die Hand, schauten Hunderte vorbei und wollen der Kleinen helfen.