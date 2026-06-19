100 Mio. für WM-Star auf dem Tisch – abgeblitzt!

Er ist einer der kommenden Fußball-Weltstars und hat auch bei der WM schon gezeigt, was er drauf hat. Die Rede ist von Elfenbeinküstes Rohdiamant Yan Diomande. Liverpool würde den 19-Jährigen, der für Leipzig spielt, gerne verpflichten, blitzte mit dem ersten Angebot aber ab.
Yan Diomande ist in aller Munde. Der Offensivspieler absolvierte bei Leipzig eine bärenstarke Saison, sammelte in der Bundesliga 21 Scorerpunkte. Kein Wunder, dass der 19-Jährige bei zahlreichen Top-Klubs auf der Wunschliste steht.
Nun trudelte auch bereits das erste Mega-Angebot bei den Sachsen herein. Der FC Liverpool soll 100 Millionen Euro für den Ivorer bieten. Doch in Leipzig hat man scheinbar (noch) kein Interesse, den Shootingstar zu verkaufen. Die Offerte der „Reds“ wurde laut Transfer-Reporter Fabrizio Romano sofort abgelehnt, die Bullen hoffen auf einen Verbleib. Das letzte Wort dürfte aber trotzdem noch nicht gesprochen sein. Wie Romano schreibt, könnten die Deutschen bei rund 120 Millionen Euro schwach werden.
Auch PSG ist dran
Neben Liverpool dürfte auch Paris Saint-Germain großes Interesse an Diomande haben. Der amtierende Champions-League-Sieger hat bisher aber noch kein Angebot abgegeben.
Der Fokus des Top-Talents wird aktuell jedoch auf der WM liegen. Nachdem er und seine Kollegen zum Auftakt Ecuador mit 1:0 besiegt haben, trifft man morgen Abend (22 Uhr mitteleuropäischer Zeit) auf Deutschland. Mit einem weiteren Sieg können die Afrikaner ihr Ticket für die K. o.-Phase der WM buchen.
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