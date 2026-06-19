100 Mio. für WM-Star auf dem Tisch – abgeblitzt!

Nun trudelte auch bereits das erste Mega-Angebot bei den Sachsen herein. Der FC Liverpool soll 100 Millionen Euro für den Ivorer bieten. Doch in Leipzig hat man scheinbar (noch) kein Interesse, den Shootingstar zu verkaufen. Die Offerte der „Reds“ wurde laut Transfer-Reporter Fabrizio Romano sofort abgelehnt, die Bullen hoffen auf einen Verbleib. Das letzte Wort dürfte aber trotzdem noch nicht gesprochen sein. Wie Romano schreibt, könnten die Deutschen bei rund 120 Millionen Euro schwach werden.