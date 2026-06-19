Trotz WM-Gala gibt es keine Startelfgarantie

Die französische Sportzeitung „L‘Équipe“ hatte Manzambi im Vorfeld als einen von fünf jungen Spielern erkoren, die zur Überraschung des Turniers werden könnten. Nun hat er seine erste Duftmarke hinterlassen: Die Tore zum 1:0 und 3:0 erzielte er selbst, und beim Treffer dazwischen war er am Ursprung der Aktion beteiligt. Er wurde daraufhin zum Mann des Spiels gewählt. Und natürlich wird das Interesse an ihm weiter wachsen. Sein Wert liegt laut der Fachseite Transfermarkt nach einer starken Saison für Freiburg mit sieben Toren und neun Vorlagen in 47 Spielen bereits jetzt bei 50 Millionen Euro.