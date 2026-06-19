Obdachloser (34) droht Gastgeber mit Küchenmesser

Was als Hilfe gedacht war, gerät rasch außer Kontrolle: Der obdachlose Mann dürfte aufgrund seiner Suchtkrankheit auch in der Wohnung zur Flasche gegriffen haben. Zuvor hatte der 36-Jährige dem unterstandslosen Mann angeboten, bei ihm zu übernachten.

Als der Wohnungsbesitzer am Abend von der Arbeit zurückkehrte, traf er den Mann gegen 22 Uhr stark betrunken an. Daraufhin forderte er ihn auf, die Wohnung zu verlassen.