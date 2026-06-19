Obdachloser (34) droht Gastgeber mit Küchenmesser

Ein gut gemeintes Hilfsangebot endet in Wien-Favoriten am Donnerstagabend in einem gefährlichen Einsatz: Ein 36-jähriger Mann ließ einen Obdachlosen in seiner Wohnung übernachten, wenige Stunden später eskalierte die Situation komplett. Der Mann soll seinen Gastgeber mit einem Küchenmesser bedroht haben.
Was als Hilfe gedacht war, gerät rasch außer Kontrolle: Der obdachlose Mann dürfte aufgrund seiner Suchtkrankheit auch in der Wohnung zur Flasche gegriffen haben. Zuvor hatte der 36-Jährige dem unterstandslosen Mann angeboten, bei ihm zu übernachten.
Als der Wohnungsbesitzer am Abend von der Arbeit zurückkehrte, traf er den Mann gegen 22 Uhr stark betrunken an. Daraufhin forderte er ihn auf, die Wohnung zu verlassen.
Mieter flüchtet aus Wohnung
Laut Polizei soll der 34-Jährige höchst aggressiv reagiert haben. In der Folge eskalierte die Situation: Er soll den 36-Jährigen beschimpft und ihn mit einem Küchenmesser bedroht haben. Der Wohnungsinhaber flüchtete aus der Wohnung und verständigte den Polizeinotruf, berichtet Polizeisprecher Markus Diettrich.
Wiener Beamte nahmen den 34-Jährigen mit Unterstützung der WEGA fest. Wegen der starken Alkoholisierung und seines aggressiven Verhaltens war eine Vernehmung bisher noch nicht möglich.
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