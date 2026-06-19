Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WEGA im Einsatz

Obdachloser (34) droht Gastgeber mit Küchenmesser

Wien
19.06.2026 12:10
Der Versuch zu helfen, entwickelte sich schwierig: Der 34-Jährige dürfte in der Wohnung Alkohol ...
Der Versuch zu helfen, entwickelte sich schwierig: Der 34-Jährige dürfte in der Wohnung Alkohol konsumiert haben.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein gut gemeintes Hilfsangebot endet in Wien-Favoriten am Donnerstagabend in einem gefährlichen Einsatz: Ein 36-jähriger Mann ließ einen Obdachlosen in seiner Wohnung übernachten, wenige Stunden später eskalierte die Situation komplett. Der Mann soll seinen Gastgeber mit einem Küchenmesser bedroht haben.

0 Kommentare

Was als Hilfe gedacht war, gerät rasch außer Kontrolle: Der obdachlose Mann dürfte aufgrund seiner Suchtkrankheit auch in der Wohnung zur Flasche gegriffen haben. Zuvor hatte der 36-Jährige dem unterstandslosen Mann angeboten, bei ihm zu übernachten.

Als der Wohnungsbesitzer am Abend von der Arbeit zurückkehrte, traf er den Mann gegen 22 Uhr stark betrunken an. Daraufhin forderte er ihn auf, die Wohnung zu verlassen.

Mieter flüchtet aus Wohnung
Laut Polizei soll der 34-Jährige höchst aggressiv reagiert haben. In der Folge eskalierte die Situation: Er soll den 36-Jährigen beschimpft und ihn mit einem Küchenmesser bedroht haben. Der Wohnungsinhaber flüchtete aus der Wohnung und verständigte den Polizeinotruf, berichtet Polizeisprecher Markus Diettrich.

Wiener Beamte nahmen den 34-Jährigen mit Unterstützung der WEGA fest. Wegen der starken Alkoholisierung und seines aggressiven Verhaltens war eine Vernehmung bisher noch nicht möglich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
19.06.2026 12:10
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
20° / 34°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
19° / 34°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
20° / 33°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
19° / 34°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
17° / 34°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Für die Samtpfoten besteht bei einer Sorte Dosenfutter Lebensgefahr. Der österreichische Händler ...
Es droht Lebensgefahr
Dieses Katzenfutter kann innere Blutung auslösen
Die Polizisten waren baff, als der Vortester den Wert anzeigte. (Symbolbild)
Von Polizei angehalten
Lenker mit 5,24 Promille trank bei Kontrolle Wodka
Gert Steinbäcker sprach in der Grazer Gösser mit der „Krone“ über Gott und die Welt.
Krone Plus Logo
STS-Legende im Talk
Gert Steinbäcker: „Großvater“ war fast ein Irrtum
Milliardenmarkt Indien
Warum Tourismus jetzt auf Bollywood-Filme setzt
Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
255.347 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
165.354 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Nachrichten
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
111.411 mal gelesen
Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1834 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
Innenpolitik
„Geldkoffer“: FPÖ muss Ukraine-Vorwurf widerrufen
817 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker muss seine Behauptung über Außenministerin Beate ...
Kolumnen
Pass für Terroristen: Was bleibt, ist große Sorge
695 mal kommentiert
Ein syrischer Ex-Terrorfan sollte den österreichischen Pass erhalten.
Mehr Wien
WEGA im Einsatz
Obdachloser (34) droht Gastgeber mit Küchenmesser
Dichter Rauch
Großeinsatz läuft: Feuer auf Floridsdorfer Brücke
22-jähriger Spender
Stammzellen für kranke Florentina (3) gefunden
„Krone“-Kommentar
Suspendierungen sind ein Hilferuf der Schulen
OÖ-Investor im Rennen
Signa-Immobilie Park Hyatt steht kurz vor Verkauf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf