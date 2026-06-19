Wie Hakimi seine Schäfchen ins Trockene brachte

Wer hat das größere Kämpferherz? Am Samstag um 0 Uhr trifft bei der Fußball-WM Marokko mit Star Achraf Hakimi in Boston auf Schottland. Der Paris SG-Profi geriet aber nicht nur wegen seiner Explosivität auf dem Platz in die Schlagzeilen. Während seiner Scheidung 2023 wurde bekannt, welche Rolle seine Mutter spielt.