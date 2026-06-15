Vorsicht bei Indexanpassungen

Unkalkulierbares Risiko

Glücklich ist der Experte damit nicht. „Eine Umkehr ist nur auf Gutdünken der Versicherung möglich, auch wenn ich als versicherte Person selbst anbiete, rückwirkend die erhöhte Prämie nachzuzahlen. Ansonsten bleibt es bei der reduzierten Leistung bzw. dem erhöhten Selbstbehalt.“ Und er warnt: „Sollte es danach zu höheren Kosten kommen, beispielsweise aufgrund eines längeren Spitalsaufenthalts, so führt dies bei einem prozentuell zu ermittelnden Selbstbehalt zu einem unkalkulierbaren Risiko aufgrund der höheren Selbstbeteiligung.“