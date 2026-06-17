Großbaustelle in Wien gibt weiter Anlass zu Ärger

Ein beschauliches Grätzel nahe der Alten Donau in Wien hat sich wegen einer Großbaustelle von rund 60 Hektar in eine Verkehrshölle verwandelt. Die Menschen, die dort wohnen, kämpfen seit mehr als 18 Monaten für Verbesserungen, fühlen sich aber von zuständigen Behörden im Stich gelassen. Wir haben an dieser Stelle schon einmal berichtet.

Mehr Staub und Lärm statt Entlastung

Staub, Lärm und Gefahr durch Baufahrzeuge haben sich seither aber nicht verringert. Derzeit werde auch noch die Straße kreuz und quer aufgegraben und wieder zugeschüttet, wie eine Anrainerin berichtet. „Die Staubbelastung ist durch die Ausgrabungsarbeiten noch schlimmer. Straße und Gehsteige sind oft total verschmutzt und man muss von Glück reden, wenn Kehrmaschine oder Spritzauto einmal fahren.“