Wie Fußball verbindet und Menschen zusammenbringt

Zusammen spielen. Miteinander reden. Neues erfahren. PlayTogetherNow vereint Menschen aus vielen Nationen auf dem Rasen. Hier herrscht das ganze Jahr über WM-Fieber. Es gibt Damen- und Herrenmannschaften, die Spieler kommen aus Kriegs- und Krisengebieten wie Syrien, Afghanistan oder dem Iran. Auf dem Fußballplatz sprechen alle Deutsch. Hier zählt nur der Mensch, nicht die Herkunft, nicht die Sprache.