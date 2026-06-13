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Wie Fußball verbindet und Menschen zusammenbringt

Ombudsfrau
13.06.2026 15:00
Die Damenmannschaft von PlaytogetherNow. Die Kickerinnen sind genauso fußballbegeistert wie ihre ...
Die Damenmannschaft von PlaytogetherNow. Die Kickerinnen sind genauso fußballbegeistert wie ihre männlichen Kollegen.(Bild: PlayTogetherNow)
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Von Ombudsfrau

Der Verein PlayTogetherNow aus Wien hilft Geflüchteten nicht nur mit gemeinsamem Spiel, sondern unterstützt auch bei der Integration. Ein Erfolgsrezept.

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Zusammen spielen. Miteinander reden. Neues erfahren. PlayTogetherNow  vereint Menschen aus vielen Nationen auf dem Rasen. Hier herrscht das ganze Jahr über WM-Fieber. Es gibt Damen- und Herrenmannschaften, die Spieler kommen aus Kriegs- und Krisengebieten wie Syrien, Afghanistan oder dem Iran. Auf dem Fußballplatz sprechen alle Deutsch. Hier zählt nur der Mensch, nicht die Herkunft, nicht die Sprache.

Der Verein unterstützt die Spieler ganzheitlich im Integrationsprozess, sowohl durch Sport- und Freizeitangebote, bei der Wohnungs- und Jobsuche als auch durch psychosoziale Begleitung. Alle Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich.

Sulaf studiert Medizin. In ihrer Freizeit findet man sie mit der Damenmannschaft auf dem Rasen ...
Sulaf studiert Medizin. In ihrer Freizeit findet man sie mit der Damenmannschaft auf dem Rasen oder auf der Theaterbühne.(Bild: JAKOB SCHOTT)

Spielerin Sulaf, 25, kommt aus Syrien und ist in Österreich gut integriert. Sie studiert Medizin und ist begeisterte Kickerin. 2019 ist sie zu PlayTogetherNow gestoßen. „Ich wollte immer Fußball spielen“, sagt sie. „Wir haben Spaß, lachen viel und genießen den respektvollen Umgang miteinander.“ Dabei kann sie immer wieder ihre Probleme leichter vergessen.

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