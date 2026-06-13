Wie Fußball verbindet und Menschen zusammenbringt

Der Verein PlayTogetherNow aus Wien hilft Geflüchteten nicht nur mit gemeinsamem Spiel, sondern unterstützt auch bei der Integration. Ein Erfolgsrezept.
Zusammen spielen. Miteinander reden. Neues erfahren. PlayTogetherNow vereint Menschen aus vielen Nationen auf dem Rasen. Hier herrscht das ganze Jahr über WM-Fieber. Es gibt Damen- und Herrenmannschaften, die Spieler kommen aus Kriegs- und Krisengebieten wie Syrien, Afghanistan oder dem Iran. Auf dem Fußballplatz sprechen alle Deutsch. Hier zählt nur der Mensch, nicht die Herkunft, nicht die Sprache.
Der Verein unterstützt die Spieler ganzheitlich im Integrationsprozess, sowohl durch Sport- und Freizeitangebote, bei der Wohnungs- und Jobsuche als auch durch psychosoziale Begleitung. Alle Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich.
Spielerin Sulaf, 25, kommt aus Syrien und ist in Österreich gut integriert. Sie studiert Medizin und ist begeisterte Kickerin. 2019 ist sie zu PlayTogetherNow gestoßen. „Ich wollte immer Fußball spielen“, sagt sie. „Wir haben Spaß, lachen viel und genießen den respektvollen Umgang miteinander.“ Dabei kann sie immer wieder ihre Probleme leichter vergessen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.