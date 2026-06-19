CR7-Hype kennt bei Portugal-Fans keine Grenzen

Unglaublich, dieser Typ zieht wirklich alle Blicke auf sich. Von der Ankunft des Teambusses bis zur Abfahrt drehte sich bei Portugals 1:1 gegen DR Kongo in Houston alles um Cristiano Ronaldo. Und das, obwohl der Megastar einen sportlich eher mageren Tag erlebte, wild gestikulierte und forderte. Im Endeffekt aber wenig Brauchbares von seinen Teamkollegen serviert bekam und diesmal vergeblich auf seinen großen Auftritt wartete.