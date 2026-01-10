Massive Schäden! A10-Tunnel bleibt lange gesperrt

Hitze richtet verheerende Schäden an

Die enorme Hitze des Brandes zerstörte nicht nur Beleuchtungs-, Funk- und Brandmeldeanlagen, sondern auch wichtige Sicherheitseinrichtungen und die Fahrbahn. Zudem kam es zu schweren Betonabplatzungen. Experten der Asfinag sind derzeit vor Ort, um das volle Ausmaß der Schäden zu erheben. Parallel wird geprüft, ob zumindest ein eingeschränkter Verkehr – etwa ein Gegenverkehr durch die zweite Tunnelröhre – möglich ist. Fix ist aber: Die Sicherheit geht vor. „Erst nach Vorliegen sämtlicher Erkenntnisse kann über weitere Maßnahmen und die Dauer der Sperre entschieden werden“, so Asfinag-Sprecher Alexander Holzedl.