Horror im Tunnel: „Beton schmolz von der Decke“

Auf der A10 brannte am Freitag ein Lkw völlig aus, der Brentenbergtunnel wurde massiv beschädigt. Dass der Fahrer aus dem Inferno gerettet werden konnte, sei ein „kleines Wunder“, so Einsatzleiter Daniel Lienbacher zur „Krone“. Er und seine Kameraden begaben sich zum Löschen in Lebensgefahr ...