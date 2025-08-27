Vorteilswelt
Reaktion auf Festnahme

Rapper Lil Nas X: „Das war verdammt beängstigend“

Society International
27.08.2025 09:26
Lil Nas X ging in Unterhosen – und dann ganz nackt – auf Polizisten los. Jetzt drohen dem Rapper ...
Lil Nas X ging in Unterhosen – und dann ganz nackt – auf Polizisten los. Jetzt drohen dem Rapper mehrere Jahre Haft.

Lil Nas X hat sich erstmals zu seiner schlagzeilenträchtigen Festnahme in Los Angeles geäußert. 

„Scheiße. Das war verdammt beängstigend. Das war richtig beängstigend! Das waren vier verdammt angsteinflößende Tage – aber eurem Mädchen wird es wieder gut gehen“, sagte der 26-Jährige Berichten zufolge am Dienstag in einer Instagram-Story.

Rapper attackierte nackt Polizisten
Der „Old Town Road“-Sänger war vorige Woche in den frühen Morgenstunden nur mit Unterwäsche und Stiefeln bekleidet, später gänzlich nackt, durch Los Angeles spaziert. US-Medien posteten Videos von dem Vorfall.

Der Rapper saß mehrere Tage in Untersuchungshaft. Jetzt drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft.
Der Rapper saß mehrere Tage in Untersuchungshaft. Jetzt drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft.

  Er wurde von Polizisten aufgegriffen – die Situation eskalierte. Laut der Staatsanwaltschaft soll der Musiker bei der Festnahme Beamte angegriffen und mindestens drei von ihnen verletzt haben.

Rapper drohen bis zu fünf Jahre Haft
Lil Nas X muss sich nun in vier Anklagepunkten verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Grammy-Preisträger Körperverletzung in drei Fällen sowie Widerstand gegen einen Polizisten vor. Der Rapper plädierte am Montag auf nicht schuldig.

Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft drohen im Falle eines Schuldspruchs in allen Punkten bis zu fünf Jahre Haft.

Mehrere Tage in Untersuchungshaft
Der Musiker, mit bürgerlichem Namen Montero Hill, saß seit seiner Festnahme am Donnerstag in Untersuchungshaft. Die zuständige Richterin legte eine Kaution zur Freilassung in Höhe von 75.000 Dollar (rund 65.000 Euro) fest.

Rapper Lil Nas X wurde nach seiner Festnahme in der letzten Woche wegen Körperverletzung ...
Nach Festnahme
Rapper Lil Nas X: Anklage wegen Körperverletzung
26.08.2025
Rapper mit Überdosis?
Lil Nas X geht in Unterhose auf Polizisten los
22.08.2025

Seinen Durchbruch hatte der im US-Bundesstaat Georgia aufgewachsene Musiker 2019 mit dem Country/Hip-Hop-Hit „Old Town Road“. 2021 veröffentlichte Lil Nas X sein erfolgreiches Debütalbum „Montero“.

