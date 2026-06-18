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Sie wurde nur 35 Jahre

„The Ring“-Kinderstar Daveigh Chase gestorben

Society International
18.06.2026 07:52
(Bild: Krone-Collage/APA-Images / Everett Collection, APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jordan Strauss)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Als Geistermädchen Samara lehrte sie im Horrorfilm „The Ring“ die Zuschauer das Gruseln, jetzt ist Daveigh Chase tot! Der einstige Hollywood-Kinderstar starb am Dienstag im Alter von nur 35 Jahren. 

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Das bestätigte ihr Freund Roy Hernandez „TMZ“. Demnach litt Chase an einer schweren Meningitis (Hirnhautentzündung). Zudem habe sie eine lebensgefährliche Blutvergiftung entwickelt, weshalb ihr Körper nach und nach versagt habe.

Doch das Drama um Daveigh Chase reicht weiter: Schon Anfang des Monats war der einstige Kinderstar wegen Mangelernährung in ein Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert worden. Die Ärzte kämpften um ihr Leben – leider vergebens.

Chase sprach Disney-Rolle Lilo
Daveigh Chase wurde 2002 dank des Disney-Klassikers „Lilo & Stitch“ über Nacht zum Star. Die damals erst Achtjährige sprach im Kinofilm die Lilo, war auch in späteren TV-Serien in dieser Rolle zu hören.

Daveigh Chase wurde schon als Kind zum Star, sprach unter anderem die Rolle der Lilo im ...
Daveigh Chase wurde schon als Kind zum Star, sprach unter anderem die Rolle der Lilo im Disney-Klassiker „Lilo und Stitch“.(Bild: APA/Robert Mora / Getty Images North America / AFP)

Ihr Hollywood-Durchbruch gelang ihr jedoch als Samara Morgan im Grusel-Klassiker „The Ring“. Für die Rolle erhielt Chase sogar einen MTV Movie Award als „Beste Schurkin“. Zwischen 2006 und 2011 spielte sie zudem in der HBO:Serie „Big Love“ die Rhonda Volmer. Zudem spielte sie in Kinofilmen wie „Donnie Darko“ und „Beethoven‘s 5th“ mit.

„Ein Lichtblick in meinem Leben“
Doch hinter den Hollywood-Kulissen musste Chase schwere Schicksalsschläge erleben, wie ihr Freund in einem Spendenaufruf ausführt. „Daveigh Chase, meine Freundin, war schon immer ein Lichtblick in meinem Leben“, schreibt Hernandez es in dem Statement auf GoFundMe. Die Fans hätten nur die glamouröse Seite von Daveigh gesehen, doch nicht die traurige Wahrheit dahinter. 

Der Durchbruch in Hollywood gelang Daveigh Chase als Geistermädchen Samara Morgan in „The Ring“.
Der Durchbruch in Hollywood gelang Daveigh Chase als Geistermädchen Samara Morgan in „The Ring“.(Bild: APA-Images / Everett Collection)

„Nach einer schwierigen Kindheit und einem schmerzhaften Zerwürfnis mit ihrer Familie wurde Daveigh gemobbt und hatte Mühe, in der Innenstadt von Los Angeles Sicherheit und Glück zu finden“, heißt es in der Nachricht weiter.

Als sie sich kennengelernt hätten, habe er ihr ein Versprechen gegeben, so Hernandez: „Ich versprach ihr, sie zu beschützen und ihr die Liebe und Geborgenheit zu geben, die sie verdient. Gemeinsam fanden wir Momente des Glücks und der Hoffnung.“ 

Mann vor Spital abgelegt
Tatsächlich soll Daveigh Chase vor ihem Tod in dramatischen Umständen gelebt haben, wie die „California Post“ von ihrem Manager John Ryan, der zehn Jahre lang mit der Schauspielerin zusammengearbeitet hatte, erfuhr.

Demnach habe es in dieser Zeit immer wieder Probleme gegeben. Etwa 2017, als Chase einen Mann am Morgen vor einem Spital in Los Angeles absetzte und abhaute. Der Mann wurde nach dem Auffinden für tot erklärt. Die Polizei forschte Chase aus und stieß dabei auf einen offenen Haftbefehl. Der einstige Kinderstar wurde festgenommen. Es sollte sich jedoch herausstellen, dass Chase mit dem Tod des Mannes nichts zu tun hatte.

Ihre letzten Rollen hatte Daveigh Chase vor über zehn Jahren. Danach soll die Schauspielerin ...
Ihre letzten Rollen hatte Daveigh Chase vor über zehn Jahren. Danach soll die Schauspielerin unter einer Drogensucht gelitten haben.(Bild: Frederick M. Brown/Getty Images/AFP )

Noch im selben Jahr wurde Chase erneut festgenommen, weil sie als Beifahrerin in einem gestohlenen BMW saß. Nur ein Jahr später klickten erneut die Handschellen. Damals wurde Chase Drogenbesitz vorgeworfen. 

Schock-Aufnahmen aus Skid Row
Mit ihrer Familie brach Chase schließlich den Kontakt ab. Wie ihr Manager verriet, habe ihre Stiefschwester erst vor rund einem Jahr einen Privatdetektiv engagiert, der Chase finden sollte, damit die Familie ihr helfen kann. Man habe sogar eine Dokumentation mit dem Titel „Finding Lilo“ geplant. 

Ende des letzten Jahres habe der Manager Chase laut eigener Aussage in einem Video auf Social Media entdeckt. Der Schock sei groß gewesen, schilderte dieser. Denn seine ehemalige Klientin sei in dem Clip stark abgemagert und kaum ansprechbar gewesen.

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Die Aufnahmen, auf denen Chase in gekrümmter Haltung auf einem Bett oder einer Couch gelegen sei, seien in Skid Row, einem berüchtigten Viertel in Los Angeles, in dem viele Obdachlose und Suchtkranke leben, entstanden. Auch Chase sei laut „California Post“ von Heroin und Fentanyl abhängig gewesen. 

Ihr Manager sei daraufhin nach Skid Row gefahren, doch Chase sei bereits weg gewesen. „Wir waren so nah dran, sie zu finden“, bedauert Ryan. 

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