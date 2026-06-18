„The Ring“-Kinderstar Daveigh Chase gestorben

Ihr Hollywood-Durchbruch gelang ihr jedoch als Samara Morgan im Grusel-Klassiker „The Ring“. Für die Rolle erhielt Chase sogar einen MTV Movie Award als „Beste Schurkin“. Zwischen 2006 und 2011 spielte sie zudem in der HBO:Serie „Big Love“ die Rhonda Volmer. Zudem spielte sie in Kinofilmen wie „Donnie Darko“ und „Beethoven‘s 5th“ mit.

„Ein Lichtblick in meinem Leben“

Doch hinter den Hollywood-Kulissen musste Chase schwere Schicksalsschläge erleben, wie ihr Freund in einem Spendenaufruf ausführt. „Daveigh Chase, meine Freundin, war schon immer ein Lichtblick in meinem Leben“, schreibt Hernandez es in dem Statement auf GoFundMe. Die Fans hätten nur die glamouröse Seite von Daveigh gesehen, doch nicht die traurige Wahrheit dahinter.