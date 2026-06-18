Rauter verpasst in Innsbruck das Boulder-Finale

U19-Europameisterin Jakoba Rauter hat beim Kletter-Weltcup in Innsbruck im Bouldern den Einzug in das Finale verpasst!
Die 17-jährige Tirolerin kam bei ihrem erst zweiten Weltcup-Einsatz am Donnerstag im Halbfinale auf Platz 18. Nur die besten acht schafften es in die abendliche Entscheidung.
Boulder-Semifinale der Männer am Freitag
Die anderen Österreicherinnen waren in der Qualifikation ausgeschieden. Das Boulder-Semifinale der Männer mit Jan-Luca Posch und Timo Uznik steht am Freitag auf dem Programm.
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