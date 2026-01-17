US-Kinderstar stirbt bei Unfall Horror-Tod

„Little Bill“ machte sie berühmt

Underwood hatte unter anderem durch die Nickelodeon-Serie „Little Bill“ Bekanntheit erlangt. Bereits mit sieben Jahren war die gebürtige New Yorkerin vor der Kamera gestanden, schreibt die Film-Plattform IMDB. Zuletzt war sie im Jahr 2005 in der Sketch-Comedy-Serie „All that“ zu sehen.