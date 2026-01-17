Vorteilswelt
Einfach mitgeschleift

US-Kinderstar stirbt bei Unfall Horror-Tod

Society International
17.01.2026 17:30
Den Einsatzkräften bot sich ein entsetzlicher Anblick. (Symbolbild)
Den Einsatzkräften bot sich ein entsetzlicher Anblick. (Symbolbild)(Bild: Fernando - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die frühere Nickelodeon-Schauspielerin Kianna Underwood ist bei einem schrecklichen Unfall ums Leben gekommen. Der Fahrer soll, nachdem er die Frau erfasst hatte, einfach davongerast sein.

Aufzeichnungen aus New Yorker Überwachungskameras zeigen verstörende Bilder. Demnach soll ein dunkles Fahrzeug die ehemalige Schauspielerin gerammt haben, als sie gerade die Straße überquerte. Dabei soll sie schwere Verletzungen am Kopf und Oberkörper erlitten haben.

Laut der Polizei wurde die 33-Jährige dann zwei Blocks unter dem Auto mitgeschleift und anschließend reglos auf der Fahrbahn zurückgelassen. Nach Eintreffen der Rettungskräfte hätte nur noch der Tod der Frau festgestellt werden können.

„Little Bill“ machte sie berühmt
Underwood hatte unter anderem durch die Nickelodeon-Serie „Little Bill“ Bekanntheit erlangt. Bereits mit sieben Jahren war die gebürtige New Yorkerin vor der Kamera gestanden, schreibt die Film-Plattform IMDB. Zuletzt war sie im Jahr 2005 in der Sketch-Comedy-Serie „All that“ zu sehen.

Vonseiten der New Yorker Polizei heißt es, es gebe noch keine Festnahmen. Den Ermittlern zufolge hat die 33-Jährige einen Kiosk verlassen und bei Rot die Straße überquert. Spekuliert wird, dass der Fahrer die Frau nicht gesehen haben können. Die Ermittlungen dauern an.

