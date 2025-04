Schock: Ex-Kinderstar Nyweide starb schwanger!

Spielt mit Michelle Williams

Bekannt wurde Nyweide durch ihre Rolle in „Bella“ (2006) und später in „Mammoth“, wo sie die Filmtochter von Michelle Williams und Gael García Bernal spielte. Auch in Russell Crowes „Noah“-Verfilmung von 2014 wart sie zu sehen. Ihre Familie beschrieb sie in einem bewegenden Nachruf als leidenschaftliche Snowboarderin und Tänzerin – und als sensiblen Menschen mit einer tiefen Verbindung zur Kunst.