Mexikos Wunderknabe auf den Spuren des großen Pele

Ohne viel Glanz, aber souverän jubelten Mexikos Hausherren beim WM-Start über ein 2:0 gegen Südafrika. Ein großer erster Schritt fürs Weiterkommen – in der Nacht auf Freitag geht‘s gegen Südkorea wohl schon um die Vorentscheidung in der Gruppe A. Denn auch die Asiaten um Superstar Heung-Min Son haben ihr Auftaktmatch mit 2:1 gegen Tschechien gewonnen. „Wir dürfen uns nicht vom Startsieg blenden lassen, Korea ist sehr diszipliniert – dieses Duell ist entscheidend für den Gruppen-Ausgang“, sagt Mexiko-Trainer Javier Aguirre.