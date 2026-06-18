Mexikos Wunderknabe auf den Spuren des großen Pele

Gastgeber Mexiko ist spätestens seit dem 2:0-Sieg über Südafrika zum Auftakt im WM-Fieber. In der Nacht auf Freitag steigt gegen Südkorea (gewann 2:1 gegen Tschechien) schon ein vorentscheidendes Duell um den Gruppensieg. Im Fokus: Toptalent Gilberto Mora, das mit 17 Jahren und 240 Tagen zum sechstjüngsten WM-Spieler aller Zeiten wurde.
Ohne viel Glanz, aber souverän jubelten Mexikos Hausherren beim WM-Start über ein 2:0 gegen Südafrika. Ein großer erster Schritt fürs Weiterkommen – in der Nacht auf Freitag geht‘s gegen Südkorea wohl schon um die Vorentscheidung in der Gruppe A. Denn auch die Asiaten um Superstar Heung-Min Son haben ihr Auftaktmatch mit 2:1 gegen Tschechien gewonnen. „Wir dürfen uns nicht vom Startsieg blenden lassen, Korea ist sehr diszipliniert – dieses Duell ist entscheidend für den Gruppen-Ausgang“, sagt Mexiko-Trainer Javier Aguirre.
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