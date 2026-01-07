Neuer Impuls für die Medizin-Uni Burgenland

Für Landeshauptmann Doskozil ist die Universität ein zentraler Baustein um eine hochwertige, wohnortnahe Gesundheitsversorgung sicherzustellen: „Dazu gehört, dass wir unsere künftigen Ärzte direkt bei uns ausbilden und sie an das Burgenland binden wollen – von Anfang an mit einem klaren Fokus auf Praxisbezug, Qualität und regionale Verankerung.“ Eine eigene medizinische Privatuniversität sei daher ein entscheidender Schritt und ein Meilenstein, den man gemeinsam mit Experten aufbauen werde.