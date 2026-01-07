Neuer Impuls für die Medizin-Uni Burgenland

Mit vier Neuzugängen wurde das Leitungsteam der künftigen Medizinischen Privatuniversität Burgenland gezielt erweitert. Ziel ist es, die Akkreditierung der neuen Universität weiter voranzutreiben.
Geschäftsführer Nikolaus Schermann und Prof. Dr. Christian Joukhadar erhalten dabei nun Verstärkung. „Wir haben hier hoch qualifizierte Persönlichkeiten gewinnen können, die wissenschaftliche, medizinische und organisatorische Kompetenz verbinden – alle ein großer Gewinn für die Gründungsphase“, zeigt sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) überzeugt.
Mit Prof. Dr. Kurt Huber kommt internationale Forschungsexzellenz ins Burgenland. Der renommierte Kardiologe steht für Spitzenmedizin und starke wissenschaftliche Vernetzung. Prof. Dr. Barbara Maier zählt zu den prägenden Stimmen der Frauen- und Familienmedizin. Dr. Roland Schlesinger soll die strategische und internationale Ausrichtung der neuen Universität stärken. Der Fokus von Prof. Mircea-Constantin Sora liegt auf der Ausbildung der nächsten Generation.
Die neue medizinische Privatuniversität ist ein Meilenstein, den wir gemeinsam mit Experten aufbauen werden.
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ)
Bild: Manfred Weis
Modernster Hochschulcampus Europas
Geplant ist, dass der Bachelor-Studiengang am Campus Pinkafeld angesiedelt wird. Dort entsteht derzeit der modernste Hochschulcampus Europas – zugleich das größte Bauprojekt des Landes. Der Master-Studiengang könnte in Oberwart folgen, eine Entscheidung soll in den kommenden Monaten fallen.
Für Landeshauptmann Doskozil ist die Universität ein zentraler Baustein um eine hochwertige, wohnortnahe Gesundheitsversorgung sicherzustellen: „Dazu gehört, dass wir unsere künftigen Ärzte direkt bei uns ausbilden und sie an das Burgenland binden wollen – von Anfang an mit einem klaren Fokus auf Praxisbezug, Qualität und regionale Verankerung.“ Eine eigene medizinische Privatuniversität sei daher ein entscheidender Schritt und ein Meilenstein, den man gemeinsam mit Experten aufbauen werde.
