Familienbeihilfe & Co.: Länder stopfen Finanzloch

Bis 2028 befristet

Zufrieden zeigte sich auch der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz Anton Mattle (ÖVP). Zu den Details wollte aber auch er sich nicht äußern. Wichtig sei aber, dass die Mitfinanzierung nur für das Jahr 2028 befristet sei und in den Verhandlungen für den neuen Finanzausgleich ab 2029 gesamthaft behandelt werde, wurde betont. Teil des Pakets sollen auch Mittel aus dem EU-Resilienz- und Aufbaufonds sein, welche die Bundesländern seit längerem vom Bund fordern.