Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotz Widerstand

Familienbeihilfe & Co.: Länder stopfen Finanzloch

Innenpolitik
17.06.2026 18:15
Die Länder übenernehmen ein Drittel der entstehenden Lücke im FLAF.
Die Länder übenernehmen ein Drittel der entstehenden Lücke im FLAF.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bund und Länder haben sich am Mittwoch geeinigt, wo die fehlenden Einnahmen im Familienlastenausgleichfonds (FLAF) herkommen sollen. Dadurch, dass die Lohnnebenkosten gesenkt werden, muss der FLAF aus anderen Töpfen mitfinanziert werden – auch aus denen der Länder und Gemeinden.

0 Kommentare

Die Dienstgeberbeiträge zum FLAF werden ab 2028 um einen Prozentpunkt gesenkt. Am Mittwoch einigten sich der Bund und die Länder darauf, dass ein Drittel der entstehenden Lücke im FLAF – also 200 Millionen Euro – aus den Bundesländern kommt. Was für die Länder im Gegenzug drin ist, ist noch nicht bekannt.

„Länder und Gemeinden werden sich beteiligen an der Finanzierung des Familienlastenausgleichsfonds“ , berichtete Finanzminister Markus Marterbauer gegenüber ORF und APA nach Ende der Gespräche mit den Ländern. Die schriftliche Ausarbeitung der Details über „einige zusätzliche Vereinbarungen“ erfolge nun über die Büros und werde erst später kommuniziert.

Der FLAF

Der Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) finanziert Leistungen für Familien wie die Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld oder die Schülerfreifahrt.

Die Lücke der fehlenden 600 Millionen Euro im FLAF sei gefüllt, ein Drittel werde von den Ländern übernommen, erklärte Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger Miedl (ÖVP). Nun sei der Weg frei für die Lohnnebenkostensenkung.

Lesen Sie auch:
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sprach im ORF über die Väterkarenz und darüber, wann es ...
Minister alarmiert
„Sie wollen unser Pensionssystem zerschlagen“
14.06.2026
Kritik an Reformplänen
Länder bangen um ihre Glücksspiel-Millionen
16.06.2026

Bis 2028 befristet
Zufrieden zeigte sich auch der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz Anton Mattle (ÖVP). Zu den Details wollte aber auch er sich nicht äußern. Wichtig sei aber, dass die Mitfinanzierung nur für das Jahr 2028 befristet sei und in den Verhandlungen für den neuen Finanzausgleich ab 2029 gesamthaft behandelt werde, wurde betont. Teil des Pakets sollen auch Mittel aus dem EU-Resilienz- und Aufbaufonds sein, welche die Bundesländern seit längerem vom Bund fordern.

Widerstand aus den Ländern
Die Regierung wollte, dass sich die Bundesländer an der Finanzierung der Senkung der Lohnnebenkosten beteiligen. Das Finanzministerium argumentiert dies damit, dass die Länder auch von den höheren Steuereinnahmen profitieren. Von den Ländern gab es Widerstand. Sie hatten zunächst gefordert, dass die vom Bund verursachten Steuerausfälle ersetzt werden, weil die Senkung der Lohnnebenkosten eine Bundesangelegenheit sei.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
17.06.2026 18:15
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
ÖVPBMF
FamilienbeihilfeFinanzminister
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Brennpunkt Medien“
Social-Media-Gefahr und große Medienkrise
Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Skandal um Kultmusiker
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
Die Kinderherzen lachen, viele Eltern sind aber über das Vorbild für die jüngste Attraktion in ...
Wirbel um Freizeitpark
Diese „Oreschnik“-Rakete ist für Kinder gemacht
Iran-USA-Deal
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
In der Ukraine brennt ein Nationalsymbol.
Ist Weltkulturerbe
Berühmtes Höhlenkloster in Kiew steht in Flammen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
234.956 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Ausland
21-Jährige stürzt beim Rope Jumping in den Tod
153.200 mal gelesen
Videos zeigen den Moment des Unfalls.
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
106.901 mal gelesen
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1476 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Außenpolitik
Kiew feuert 60 Drohnen auf Putins geliebtes Moskau
1368 mal kommentiert
Links ist die brennende Ölraffinerie zu sehen, in der Mitte im roten Kreis hervorgehoben eine ...
Außenpolitik
Kiew startet Beitrittsgespräche mit der EU
854 mal kommentiert
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen während eines Besuchs bei Präsident Wolodymyr ...
Mehr Innenpolitik
Kurz vor Iran-Deal
Trump: „… dann werfen wir Bomben auf ihre Köpfe“
Trotz Widerstand
Familienbeihilfe & Co.: Länder stopfen Finanzloch
FPÖ im Aufwind?
Wirbel um „Trendprognose“ für Gemeinderatswahl
Macht, Macken, Cringe
Der G7-Gipfel der kleinen Peinlichkeiten
Geht um Millionen
Ex-Finanzminister Grasser erneut angeklagt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf