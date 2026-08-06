Liebe Regierung, das ist jetzt genug heiße Luft!

Vielmehr wird man das Gefühl nicht los, dass man auch in dieser so essenziellen Frage für das Land und die Menschen wie gewohnt auf „Aussitzen“ setzt. In der naiven Erwartung, dass mit dem Ende dieser Extremhitzewelle das Thema einschläft. Unter dem Motto: Der nächste Winter kommt bestimmt. Und wenn die Österreicher dann nicht mehr schwitzen, vergessen sie auch gleich wieder, dass sie im Sommer 2026 unter den – mindestens – zwei bisher extremsten Hitzewellen aller Zeiten gelitten haben.