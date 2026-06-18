Festgenommen! Ivorer spielt auf „Bewährung“

Bei der Partie zwischen Nizza und Metz hatte der Ligaverband LFP auffälliges Wettverhalten festgestellt. Unter anderem wurde gewettet, dass Wahi eine Gelbe Karte erhalte. Im Bericht heißt es, dass bislang keine Anklage gegen Wahi erhoben worden sei, die Ermittlungen dauerten an. Laut „The Athletic“ soll noch ein zweiter Spieler bei der WM teilnehmen, gegen den ebenfalls wegen des Verdachts der Spielmanipulation ermittelt werde.