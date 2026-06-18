Diesem WM-Star drückt Mbappes Ex nun die Daumen

Nach der Liaison mit Kylian Mbappe hat Georgia May Heath mittlerweile einen neuen Fußballer an ihrer Seite. Bei Uruguays WM-Auftaktspiel gegen Saudi-Arabien feuerte die Britin ihren Freund Manuel Ugarte von der Tribüne aus mit vollem Elan an.
2021 war Heath noch gemeinsam mit Kylian Mbappe bei einem Abendessen gesichtet worden, 2024 verbrachten die beiden sogar einen gemeinsamen Urlaub in Marrakesch.
Mittlerweile ein Paar: Heath und Ugarte
Eine Romanze, die allerdings nicht von Bestand war, mittlerweile ist die Influencerin mit Manchester Uniteds Ugarte liiert. Brisant: Von 2023 bis 2024 kickte der Mittelfeldspieler noch gemeinsam mit Mbappe bei Paris Saint-Germain.
Mittlerweile steht Ugarte bei den „Red Devils“ unter Vertrag, während Mbappe für Real Madrid auf Torjagd geht. Heath jedenfalls drückt inzwischen dem Uruguay-Profi die Daumen und begleitet ihren WM-Helden stets bei dessen Spielen. Auf Instagram teilte die 28-Jährige sogar Schnappschüsse aus dem Stadion in Miami, wo die Südamerikaner mit einem 1:1 ins Turnier starteten.
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