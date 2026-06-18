Diesem WM-Star drückt Mbappes Ex nun die Daumen

Mittlerweile steht Ugarte bei den „Red Devils“ unter Vertrag, während Mbappe für Real Madrid auf Torjagd geht. Heath jedenfalls drückt inzwischen dem Uruguay-Profi die Daumen und begleitet ihren WM-Helden stets bei dessen Spielen. Auf Instagram teilte die 28-Jährige sogar Schnappschüsse aus dem Stadion in Miami, wo die Südamerikaner mit einem 1:1 ins Turnier starteten.