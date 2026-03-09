Umweltpreis für florales Lebenswerk in Neusiedl

Festakt in Mattersburg

Die Auszeichnung wurde von Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner im Rahmen eines Festakts im Kulturzentrum Mattersburg verliehen. Der Burgenländische Umweltpreis würdigt innovative und nachhaltige Projekte von Gemeinden und Organisationen.

Bei der Präsentation war Wolf Stockinger selbst nicht vor Ort, da er gerade mit seiner Frau in Thailand weilte. Für ihn übernahmen Mitglieder des Vereins und Freunde den Preis, auf den auch die Neusiedler Bürgermeisterin Elisabeth Böhm mehr als stolz ist.