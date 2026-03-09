Vorteilswelt
Wolf Stockinger

Umweltpreis für florales Lebenswerk in Neusiedl

Burgenland
09.03.2026 06:00
Der Burgenländische Umweltpreis ging heuer an den Verein Neusiedler ZauberGarten. Der grüne ...
Der Burgenländische Umweltpreis ging heuer an den Verein Neusiedler ZauberGarten. Der grüne Daumen hinter dem Verein weilte derweilen in Thailand.
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Wolf Stockinger und Thomas Amersberger haben den „New Pannonian Style“ entwickelt. Konkret geht es um die Mischung von heimischen und exotischen trockenheitsresistenter Pflanzen. Dafür gab es jetzt einen Preis. 

0 Kommentare

Wolf Stockinger hat in seiner Heimatgemeinde Neusiedl am See in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde zig Beete im Stil des „New Pannonian Style“ gestaltet. Heuer wurde nun der Verein Neusiedler ZauberGarten für das Projekt und seine klimafitte Gartenkultur mit dem Burgenländischen Umweltpreis ausgezeichnet. Für Wolf Stockinger eine große Freude, da er die Gartenkultur und vor allem seine Umsetzung in seiner Heimatgemeinde Neusiedl als sein Lebenswerk betrachtet, auf das er sehr stolz ist.

Grünräume und Gartenkultur
Im Rahmen der Kooperation entstanden unter anderem die „100 Beete“ im Ortsgebiet, die mit trockenresistenten, standortangepassten Pflanzen gestaltet wurden. Sie werten bislang wenig genutzte Flächen auf, vermeiden Bodenversiegelung und schaffen ökologische Rückzugsräume. Aber es geht nicht nur um schöne Grünräume. Ein weiterer Punkt der Zusammenarbeit sind die Neusiedler Gartentag im Mai, bei denen klimafitte Gartenkultur der Öffentlichkeit nähergebracht wird.

Wolf Stockinger in einem seiner Beete in Neusiedl.
Wolf Stockinger in einem seiner Beete in Neusiedl.(Bild: Charlotte Titz)

Festakt in Mattersburg
Die Auszeichnung wurde von Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner im Rahmen eines Festakts im Kulturzentrum Mattersburg verliehen. Der Burgenländische Umweltpreis würdigt innovative und nachhaltige Projekte von Gemeinden und Organisationen.

Bei der Präsentation war Wolf Stockinger selbst nicht vor Ort, da er gerade mit seiner Frau in Thailand weilte. Für ihn übernahmen Mitglieder des Vereins und Freunde den Preis, auf den auch die Neusiedler Bürgermeisterin Elisabeth Böhm mehr als stolz ist.

„Innovative Ideen“
„Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie innovative Ideen, engagierte Menschen und eine gute Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde zu sichtbaren Verbesserungen für Klima, Umwelt und Lebensqualität führen können“, so Böhm. Auch in vielen anderen Gemeinden des Bezirkes ist der Zaubergärtner übrigens tätig – denn wenn einer weiß, wie man sinnvoll bepflanzt, ist das Stockinger!

Burgenland
09.03.2026 06:00
Burgenland
