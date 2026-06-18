Abgestelltes Auto als Bunkerfahrzeug für Drogen

„In der oberen Hierarchie“

Die Ermittler observierten das Fahrzeug und stießen laut Anklage auf einen internationalen Kokainring, dessen „Zentrale“ im spanischen Lloret del Mar liegen soll. Dort hatte auch der Erstangeklagte seinen Hauptwohnsitz. Richterin Verena Wackerle sah ihn „in der oberen Hierarchie der kriminellen Vereinigung“. Dem Mann wurde der Schmuggel von 32 Gramm Kokain sowie der Konsum von 30 Gramm angelastet. Der Zweitangeklagte räumte ein, wegen seiner aussichtslosen wirtschaftlichen Lage in Albanien nach Österreich gekommen zu sein, um mit Drogenhandel Geld zu verdienen. Das Gericht ging bei ihm von rund eineinhalb Kilogramm Kokain im Wert von etwa 150.000 Euro aus. Beide Männer wurden am 22. Dezember festgenommen – der Erstangeklagte bei einer Polizeikontrolle im schweizerischen Kriessern, der Zweitangeklagte in Vorarlberg. Vor Gericht bestritten beide, Teil einer kriminellen Vereinigung gewesen zu sein.