Der „New Pannonian Style“ stellt sich abermals vor

In seiner Heimatgemeinde wird am 24. und 25. Mai zu den Neusiedler Gartentagen geladen. Samstag und Sonntag gibt es im Nyikospark einen Pflanzen- und Handmademarkt, Kinderworkshops vom „Offenen Atelier“ und Live-Musik. Eröffnung ist am Samstag um 10 Uhr mit Bürgermeisterin Elisabeth Böhm. Wen der Pannonian Style interessiert – Gartenführungen gibt es am Samstag um 15 und um 17 Uhr und am Sonntag um 11 und 15 Uhr. Geführt werden die Interessierten zu ausgewählten Beeten. Wolf Stockinger wird dann rund eine Stunde über die verschiedenen Pflanzen und ihre Vorteile referieren. „Einfach vorbeikommen und sich über die Zukunft mit hitzeresistenten Pflanzen informieren“, so Stockinger.