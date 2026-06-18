Edtstadler will Deal mit Marterbauer aufschnüren

Für Salzburg wären das rund sieben Millionen Euro jährlich. „Dass der Finanzminister jetzt versucht, den Erfolg bei der Senkung der Lohnnebenkosten zu torpedieren, und hier einfach drüberfährt, ist nicht zu tolerieren. Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen“, kündigt Edtstadler an, die heute zur Landeshauptleute-Konferenz nach Innsbruck reist.