Ist Spitalsruine das Bild für künftige Versorgung?

Großes Fragezeichen über altem Krankenhaus

Ein großes Fragezeichen steht in der Region über dem derzeitigen Spitalsbau. Denn man befürchtet, dass das Gebäude zur Ruine verkomme, während eine neue, deutlich abgespeckte „Gesundheitsklinik“ anknüpfend an das Health Across Zentrum gebaut wird.