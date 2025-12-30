Leitindex ATX krönt starkes Jahr mit Rekordhoch

Treibende Kraft waren einmal mehr die Banktitel Erste Group, BAWAG und RBI mit Jahresgewinnen zwischen 59 und 94 Prozent. Auch die Versicherer VIG und UNIQA knüpften mit Kurszuwächsen von 121 respektive 97 Prozent an ein starkes Vorjahr an. Bis zu 105 Prozent gewannen die seit September im ATX enthaltenen Bauaktien Strabag und Porr. Mehr als verdoppelt haben sich die voest-Papiere, während die AT&S mit einem starken Plus von 166 Prozent die Gewinnerliste anführen. Im Ölsektor verbuchten OMV vor dem Hintergrund der diesjährigen Sonderdividende immer noch ein solides Plus von 27 Prozent. Gebremst wurde der Leitindex von den Verbund-Anteilen, die 2025 um 11 Prozent nachgaben, während Lenzing mit minus 21 Prozent diesjähriges ATX-Schlusslicht wurden.