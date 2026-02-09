Menschenjagd in Bosnien: Verdächtiger (80) befragt

Gegenüber lokalen Medien erklärte der als rechtsextrem geltende Mann, er sei zwar in Bosnien gewesen, jedoch ausschließlich aus beruflichen Gründen. Nach Angaben aus Ermittlerkreisen prüfen die Behörden derzeit weitere Namen, die aufgrund von Hinweisen und Zeugenaussagen in den Fokus geraten sind. In den kommenden Tagen sollen weitere Zeugen befragt werden, darunter eine Person, die den Beschuldigten damit prahlen gehört haben soll, an einer regelrechten „Menschenjagd“ in Sarajevo beteiligt gewesen zu sein.