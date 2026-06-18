Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vom Helfer zum Retter

Kurse zum Leben retten am und auf dem Wasser

Kärnten
18.06.2026 16:00
Bei den ÖWR-Kursen wird nicht nur das Bergen gelehrt, es geht auch um Erste Hilfe oder ...
Bei den ÖWR-Kursen wird nicht nur das Bergen gelehrt, es geht auch um Erste Hilfe oder Suchtechniken; später kann man auch Bootsführer werden.(Bild: Elisabeth Nachbar)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Ende Juni starten die Ortsstellen der Österreichischen Wasserrettung mit ihren Ausbildungen an den heimischen Seen. Kurse gibt es in Ober- und Unterkärnten. Am Klopeiner See geht es etwa am 12. Juli los; in St. Andrä am 26. Juni.

0 Kommentare

Ohne das Ehrenamt wäre Kärnten nicht, wo es heute ist – denn sowohl beim Roten Kreuz, als auch bei der Feuerwehr halten sie das Boot über Wasser. Nicht nur sprichwörtlich, sondern im wahrsten Sinne des Wortes, tun das auch Dutzende Wasserretter an den heimischen Seen und Flüssen.

Erste Hilfe steht ganz oben auf der Prioritätenliste.
Erste Hilfe steht ganz oben auf der Prioritätenliste.(Bild: Elisabeth Nachbar)
Gelehrt werden unterschiedliche medizinische Ernstfälle.
Gelehrt werden unterschiedliche medizinische Ernstfälle.(Bild: Elisabeth Nachbar)

Den Weg dahin kann übrigens fast jeder schaffen. Im Sommer bieten die meisten Einsatzstellen der Österreichischen Wasserrettung (ÖWR) Kurse an. In St. Andrä startet dieser etwa am 26. Juni und dauert bis zum 28. Juni. Ein zweiter Kurs findet zwischen dem 3. und 5. Juli statt. Jeweils Freitag bis Sonntag werden am St. Andräer See die Gefahren des Wassers und die Abläufe des Rettungsschwimmens erläutert. Neben dem Schwimmen, Streckentauchen und Suchtechniken wird auch Erste Hilfe gelehrt. Im Zentrum der Ausbildung steht das Retten von Personen aus dem Wasser.

Am Klopeiner See finden die Ausbildungen zwischen dem 12. und 24. Juli im Strandbad Camping Nord statt. Los geht es um 18 Uhr, die Anmeldung erfolgt vor Ort. Für den Kurs in St. Andrä können sich Interessierte unter www.oewr-kaernten.at/cms/standrae/ anmelden. Auf Nachfrage wird bei beiden Einsatzstellen auch der „Fahrtenschwimmer“, ein Abzeichen, das als Nachweis für das Polizei-Aufnahmeverfahren gebraucht wird, abgenommen. Am St. Andräer See gibt es auch klassische Schwimmkurse sowie eine eigene Kinder- und Jugendgruppe.

Lesen Sie auch:
Die Einsatzboote der Wasserrettung sind nicht nur zum Retten, sondern auch zum Löschen geeignet.
Heli am Wörthersee
Wasserretter starten mit Übung in den Sommer
02.05.2026

Die einzige Voraussetzung für alle ÖWR-Kurse ist, dass man schwimmen kann und am besten auch etwas Kondition hat. Ab dem vollendeten 13. Lebensjahr darf der Helferschein gemacht werden, ab dem vollendeten 16. Lebensjahr der Retterschein.

Alle, die sich danach weiterbilden wollen, können in unterschiedlichen Modulen, etwa Schnorchel- und Knotenkunde, bis zur ÖWR-Einsatzkraft weitermachen. Dann stehen weitere Spezialisierungen in Richtung Nautik, Tauchen oder Fließwasserrettung an.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
18.06.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
„Brennpunkt Medien“
Social-Media-Gefahr und große Medienkrise
Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Skandal um Kultmusiker
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
Die Kinderherzen lachen, viele Eltern sind aber über das Vorbild für die jüngste Attraktion in ...
Wirbel um Freizeitpark
Diese „Oreschnik“-Rakete ist für Kinder gemacht
Iran-USA-Deal
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
254.264 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
156.293 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
108.867 mal gelesen
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1741 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1482 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Innenpolitik
„Geldkoffer“: FPÖ muss Ukraine-Vorwurf widerrufen
814 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker muss seine Behauptung über Außenministerin Beate ...
Mehr Kärnten
Vom Helfer zum Retter
Kurse zum Leben retten am und auf dem Wasser
Krone Plus Logo
Autor, Juror und Co.
Ein Osttiroler Geistlicher als wahrer Tausendsassa
Großeinsatz in Kärnten
Auto von Zug erfasst: 150 Passagiere evakuiert
Universell einsetzbar
Erster KAC-Neuzugang schoss zuletzt 29 Saisontore
Lange Verhandlungen
Das ändert sich jetzt bei zweisprachigen Gerichten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf