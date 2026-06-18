Kurse zum Leben retten am und auf dem Wasser

Den Weg dahin kann übrigens fast jeder schaffen. Im Sommer bieten die meisten Einsatzstellen der Österreichischen Wasserrettung (ÖWR) Kurse an. In St. Andrä startet dieser etwa am 26. Juni und dauert bis zum 28. Juni. Ein zweiter Kurs findet zwischen dem 3. und 5. Juli statt. Jeweils Freitag bis Sonntag werden am St. Andräer See die Gefahren des Wassers und die Abläufe des Rettungsschwimmens erläutert. Neben dem Schwimmen, Streckentauchen und Suchtechniken wird auch Erste Hilfe gelehrt. Im Zentrum der Ausbildung steht das Retten von Personen aus dem Wasser.