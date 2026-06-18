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Erster KAC-Neuzugang schoss zuletzt 29 Saisontore

Eishockey
18.06.2026 13:27
KAC-Trainer Kirk Furey bekam den ersten Neuzugang in der aktuellen Transferphase.
KAC-Trainer Kirk Furey bekam den ersten Neuzugang in der aktuellen Transferphase.(Bild: GEPA)
Porträt von Marcel Santner
Von Marcel Santner

Lange mussten die KAC-Fans warten, jetzt ist der erste Neuzugang offiziell! Die Rotjacken verpflichten den 25-jährigen Kanadier Jacob Hudson, der vorige Saison großteils bei den Maine Mariners in der ECHL gespielt hat und sogar interner Topscorer war. „Er hat einen starken Abschluss“, betont Trainer Kirk Furey.

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Seine bisherige Karriere hat der neue KAC-Stürmer Jacob Hudson ausschließlich in Nordamerika verbracht. In seiner Zeit bei den Moncton Wildcats in der höchsten kanadischen Junioren-Liga QMJHL wurde er in der Saison 2020/21 vom aktuellen Graz-Coach Dan Lacroix sogar zum Kapitän ernannt. Anschließend folgten drei Jahre auf der St. Francis Xavier Universität.

Erster Wechsel nach Europa
Zuletzt war der heute 25-Jährige in der nordamerikanischen ECHL bei den Maine Mariners tätig (mit zwei Kurz-Engagements in der AHL für Springfield und Providence) und entwickelte sich zum Topscorer des Teams. Denn in der abgelaufenen Saison verbuchte der Stürmer in 77 Saisonpartien 29 Tore und 36 Assists. Nun folgt der erste Wechsel nach Europa. „Ich bin in meiner Karriere an einem Punkt, an dem ich den Sprung in diese neue Umgebung wagen will. Über die Stadt Klagenfurt, den Klub und seine Fans habe ich viel Positives gehört“, sagt Hudson.

„Hat guten Abschluss“
Erfreulich für den KAC: Hudson hat in seiner Karriere meist als Center gespielt, kann aber auch auf den Flügeln zum Einsatz kommen. KAC-Trainer Kirk Furey: „Er ist eine universelle Verstärkung für uns, hat viele positive Charaktereigenschaften und einen starken Abschluss. Wir denken, dass er sportlich und menschlich gut in unsere Mannschaft passen wird.“

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