Erster KAC-Neuzugang schoss zuletzt 29 Saisontore

Erster Wechsel nach Europa

Zuletzt war der heute 25-Jährige in der nordamerikanischen ECHL bei den Maine Mariners tätig (mit zwei Kurz-Engagements in der AHL für Springfield und Providence) und entwickelte sich zum Topscorer des Teams. Denn in der abgelaufenen Saison verbuchte der Stürmer in 77 Saisonpartien 29 Tore und 36 Assists. Nun folgt der erste Wechsel nach Europa. „Ich bin in meiner Karriere an einem Punkt, an dem ich den Sprung in diese neue Umgebung wagen will. Über die Stadt Klagenfurt, den Klub und seine Fans habe ich viel Positives gehört“, sagt Hudson.