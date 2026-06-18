Ein Osttiroler Geistlicher als wahrer Tausendsassa

Der Lienzer Dekan Franz Troyer ist in Osttirol als wahres Multitalent bekannt. Im Februar veröffentlichte er ein neues Buch, sein bereits fünftes Werk. Er ist abseits seiner Arbeit in der Kirche äußerst umtriebig, wie er im Gespräch mit der „Krone“ verrät.
„Krone“: Herr Dekan, wie sind Sie zu Ihrem Beruf des Pfarrers gekommen
Dekan Franz Troyer: Mit zehn Jahren bin ich nach Hall ins Franziskanergymnasium gegangen. Nach der Matura musste ich mich zwischen der Medizin und dem Theologiestudium entscheiden. Ich habe das Priesterseminar in Innsbruck absolviert und war ein Jahr davon in Rom. Danach machte ich Station in Schwaz, ehe ich nach Lienz kam. Ich absolvierte ein Doktoratsstudium in Bibelwissenschaften in Innsbruck und seit 2018 bin ich Dekan in Lienz.
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