Ein Osttiroler Geistlicher als wahrer Tausendsassa

„Krone“: Herr Dekan, wie sind Sie zu Ihrem Beruf des Pfarrers gekommen

Dekan Franz Troyer: Mit zehn Jahren bin ich nach Hall ins Franziskanergymnasium gegangen. Nach der Matura musste ich mich zwischen der Medizin und dem Theologiestudium entscheiden. Ich habe das Priesterseminar in Innsbruck absolviert und war ein Jahr davon in Rom. Danach machte ich Station in Schwaz, ehe ich nach Lienz kam. Ich absolvierte ein Doktoratsstudium in Bibelwissenschaften in Innsbruck und seit 2018 bin ich Dekan in Lienz.