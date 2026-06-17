Schüsse auf Jacht: Segler widersprechen Russland

„Nicht auf Kollisionskurs“

Ihre Jacht habe sich „definitiv nicht auf Kollisionskurs“ befunden, betonte das Paar, das auch darauf verwies, dass das russische Kriegsschiff nicht auf ihrem Radar aufgeschienen sei. Nach russischen Angaben sei das Auch zum Abstand der Schiffe gibt es widersprüchliche Aussagen. Während Moskau von 150 Metern spricht, gibt das Seglerpaar an, man sei rund 450 Meter voneinander entfernt gewesen.