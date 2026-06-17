„Top Gear“-Star Jeremy Clarkson an Krebs erkrankt

Komplikationen während der Behandlung

Der TV-Star, der erst vor rund eineinhalb Jahren eine Not-Operation am Herzen überstehen musste, zeigte sich gewohnt kämpferisch, sprach jedoch am Ende der Folge aus einem Krankenhausbett auch über Komplikationen während der Behandlung: „Einige Behandlungen sind schiefgelaufen, sagen wir es mal so. Ich werde eine Weile hier sein.“