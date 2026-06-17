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„Top Gear“-Star Jeremy Clarkson an Krebs erkrankt

Society International
17.06.2026 09:20
Schock für Fans von „Clarkson‘s Farm“(im Bild): Ex-„Top Gear“-Star Jeremy Clarkson hat Krebs. ...
Schock für Fans von „Clarkson‘s Farm“(im Bild): Ex-„Top Gear“-Star Jeremy Clarkson hat Krebs. Der 66-Jährige spricht in seiner Amazon-Serie über die Diagnose.(Bild: Amazon MGM Studios)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der britische Fernsehmoderator und Journalist Jeremy Clarkson ist an einem „aggressiven“ Krebs erkrankt. Dies gab der 66-Jährige in der neuesten Episode seiner erfolgreichen Amazon-Prime-Doku-Serie „Clarkson‘s Farm“ bekannt.

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Der ehemalige „Top Gear“- und „The Grand Tour“-Präsentator erklärte sichtlich bewegt, dass die Erkrankung nach einer Routineuntersuchung im Mai dieses Jahres festgestellt wurde. Trotz des aggressiven Charakters des Tumors sei der Krebs in einem sehr frühen Stadium entdeckt worden.

In der vorletzten Folge der aktuellen Staffel konfrontierte Clarkson seine sichtlich geschockten Hof-Mitarbeiter Kaleb Cooper und Charlie Ireland mit den Worten: „Ich habe Krebs.“

Schockierte Fans teilten die Szenen in den sozialen Medien:

Berichten britischer Medien zufolge handelt es sich um Prostatakrebs. Im Verlauf der Episode wird zudem thematisiert, dass sich der Moderator bereits einem Eingriff per Ultraschall unterzogen hat, bei dem rund zehn Prozent der Prostata – der vom Krebs betroffene Teil – entfernt wurden.

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Komplikationen während der Behandlung
Der TV-Star, der erst vor rund eineinhalb Jahren eine Not-Operation am Herzen überstehen musste, zeigte sich gewohnt kämpferisch, sprach jedoch am Ende der Folge aus einem Krankenhausbett auch über Komplikationen während der Behandlung: „Einige Behandlungen sind schiefgelaufen, sagen wir es mal so. Ich werde eine Weile hier sein.“

Clarkson verabschiedete sich von seinen Zuschauern mit emotionalen Worten: „Wenn das alles erfolgreich ist, sehen wir uns in der sechsten Staffel wieder. Wenn nicht, dann nicht. Macht es gut.“

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