Hunziker küsst ihren Giulio jetzt ganz offiziell!

Michelle Hunziker hat ihre Liebe zu Giulio Berruti endlich hochoffiziell gemacht! Die Moderatorin veröffentlichte jetzt nämlich das erste Liebes-Foto auf Instagram. Und das könnte romantischer nicht sein!
In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Michelle Hunziker gerade ihr erstes gemeinsames Foto mit ihrem neuen Freund. Aufgenommen wurde das Bild vor einem Sonnenuntergang mit Blick aufs Meer, während die Moderatorin und ihr Giulio im Vordergrund nicht nur Händchen halten, sondern auch einen zärtlichen Kuss tauschen.
Einen Kommentar zu dem Foto hat die 49-Jährige nicht hinterlassen. Das ist aber auch nicht nötig, denn diese Aufnahme spricht für sich!
Hunziker schwärmte von neuer Liebe
Außerdem schwärmte Hunziker ja schon Anfang Mai im Interview mit dem Magazin „Chi“ über ihre neue Beziehung. „Ich bin glücklich. Ich habe alles losgelassen. Ich habe all die Schutzpanzer, all die Mauern, die ich um mich herum errichtet hatte, abgelegt“, verriet sie damals.
Früher sei das anders gewesen, da habe sie sich in Beziehungen immer schützen wollen. „Ich habe mir einen guten Schutzpanzer zugelegt, sowohl körperlich als auch emotional.“ Bei Giulio habe sie diesen aber ablegen können, da er ihr die nötige Sicherheit gebe, unterstrich Hunziker.
Zuletzt wurden Hunziker und Berruti übrigens bereits beim Date am Comer See erwischt. Und schon dort machten die beiden keinen Hehl aus den Gefühlen füreinander.
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